Nazionali, tanta Lazio: cinque biancocelesti in campo

Nazionali, tanti impegni per i giocatori della Lazio nella giornata di oggi. Scenderanno in campo cinque biancocelesti

Proseguono gli impegni dei giocatori convocati con le rispettive Nazionali. Sono otto i biancocelesti che hanno lasciato il Centro Sportivo di Formello in questi giorni. Nella giornata di oggi saranno impegnati cinque calciatori della Lazio: Dele-Bashiru, Hysaj, Marusic, Dia, Tchaouna. Terminate le sfide in giro per il mondo torneranno a diposizione di Baroni per preparare il match con la Juventus.

Questi i rispettivi impegni: