Nazionali, la Lazio in ansia per Castellanos: quando tornerà dall’Argentina

Nazionali che fermano il campionato per due settimane, tra le fila della Lazio c’è ansia per il ritorno del Taty Castellanos

Sono undici i calciatori convocati della Lazio convocati dalle rispettive Nazionali. In casa biancoceleste ci sarebbe un po’ di ansia per Taty Castellanos, il centravanti infatti è in Sud America per aver risposto alla chiamata dell’Argentina. L’attaccante tornerà a Roma solamente venerdì 22 novembre, dato che l’ultima sfida la giocherà nella notte tra martedì e mercoledì.

Il numero 11 avrà quindi solamente due giorni per lavorare alla corte di mister Marco Baroni per preparare la gara di Serie A contro il Bologna.