Nazionali, Cancellieri in campo nella sconfitta dell’Italia. Gli azzurrini escono dall`Europeo Under 21

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio aggiorna sugli impegni dei biancocelesti con le loro rispettive Nazionali. Il comunicato:

COMUNICATO– «Notte da dimenticare per l`Italia Under 21. Gli azzurrini di Nicolato perdono 1-0 contro la Norvegia e salutano l`Europeo alla fase a gironi, chiusa con tre punti. Ultimo quarto d`ora in campo per Cancellieri: l`attaccante biancoceleste è entrato al 76`, con i Leoni già avanti. Per Matteo si è trattata della presenza numero 12 con la maglia azzurra».