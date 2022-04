Nazionale, Zaccagni vuole far parte del nuovo ciclo: tutto passa dai suoi piedi

Dopo l’esordio in Nazionale, Zaccagni spera di far parte del nuovo ciclo azzurro. Tutto passerà dalle sue prestazioni con la Lazio

Lo scorso martedì, Mattia Zaccagni ha fatto il suo esordio in Nazionale entrando a inizio ripresa contro la Turchia al posto di Zaniolo. Una grande soddisfazione per lui che però non vuole fermarsi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno della Lazio vuole e può far parte del nuovo ciclo dell’Italia chiamata al riscatto dopo la delusione Mondiale. Tutto passerà dai piedi di Zaccagni e dalle sue prestazioni con la maglia biancoceleste.