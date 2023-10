Nazionale, Zaccagni: ecco la decisione di Spalletti. Ecco le ultime riguardo il giocatore

Mattia Zaccagni non potrà scendere in campo con la Nazionale. Il calciatore della Lazio non sarà purtroppo disponibile e farà quindi rientro a Roma. “Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza”, questa la nota che ufficializza la decisione.