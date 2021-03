Nazionale Under 21, pareggio per gli Azzurrini contro la Repubblica Ceca

La Nazionale Under 21 Italiana inizia con un pareggio il girone di qualificazione agli Europei: contro la Repubblica Ceca è 1-1

Inizia con un punto l’avventura degli Azzurrini nel girone di qualificazione agli Europei. La Nazionale Under 21 Italiana ha pareggiato 1-1 in casa della Repubblica Ceca. Per i ragazzi di Nicolato è andato in rete il giovane Gianluca Scamacca del Genoa, mentre i padroni di casa hanno gioito per un autogol di Giulio Maggiore. Da registrare anche le espulsioni di Sandro Tonali, per un intervento scorretto ai danni di un avversario, e di Riccardo Marchizza, per doppia ammonizione.

Adesso, le due squadre sono appaiate in seconda posizione con un punto a testa, mentre la Spagna guida il Gruppo B grazie alla vittoria per 3-0 contro la Slovenia. Sabato, l’Italia affronterà proprio la Roja sempre in trasferta.