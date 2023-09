Nazionale U-16, soddisfazioni in casa Lazio: una giovane promessa convocata dal CT Zoratto. Il comunicato del club

Nel settore giovanile della Lazio un altro elemento è stato convocato in Nazionale. Stiamo parlando del giovane difensore Lorenzo Calvani, selezionato, per la seconda volta in stagione, per l‘U-16 dal commissario tecnico Daniele Zoratto. Ad annunciarlo è stata la stessa società biancoceleste.

COMUNICATO– “Dopo la chiamata di Settembre per il doppio impegno amichevole contro la Spagna, il difensore biancoceleste viene di nuovo convocato dalla della Nazionale Italiana Under 16. Il CT Daniele Zoratto inserisce nella lista dei 22 giocatori classe 2008 anche la giovane aquila Lorenzo Calvani. Gli azzurrini saranno impegnati in una doppia sfida amichevole contro i pari età dei Paesi Bassi. sfide in programma mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre, entrambe alle ore 19, presso lo Juliana Sportpark di `s-Gravenzande“.