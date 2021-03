Nazionale Italiana, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Nel giro di tamponi effettuato sul gruppo squadra della Nazionale Italiana, non è risultata nessuna positività

La Nazionale Italiana si è ritrovata a Coverciano in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Appena arrivati, i giocatori e tutto la staff sono stati sottoposti ai testi anti Covid-19, per escludere qualunque positività.

Come riportato da SportMediaset.com, i tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Il ct Roberto Mancini, dunque, potrà avere a disposizione tutti i suoi giocatori per le sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.