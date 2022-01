Nazionale, tre biancocelesti con Mancini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre giocatori dalla Lazio convocati da Mancini per lo stage della Nazionale che si svolgerà in questi giorni a Coverciano

Tre giocatori dalla Lazio convocati da Mancini per lo stage della Nazionale che si svolgerà in questi giorni a Coverciano.

Come riportato da La Repubblica, si tratta di Immobile, Zaccagni e Luiz Felipe. La chiamata del bomber non è certo una sorpresa. Per l’ex Verona si tratta di un premio per le prestazioni degli ultimi mesi, mentre la presenza dell’italo-brasiliano, che ha la doppia cittadinanza, è davvero una sorpresa.