Nazionale, stage a fine dicembre: Mancini convoca un laziale

Stage per la Nazionale di Mancini a fine dicembre. E tra i convocati del commissario tecnico c’è un giocatore della Lazio.

Gli azzurri si ritroveranno dal 20 al 22 dicembre in quel di Coverciano per lavorare per i prossimi impegni, fissati per il 2023 e validi per la Nations League e le qualificazioni e Euro 2024. Tra i convocati c’è anche il biancoceleste Casale.