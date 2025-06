Nazionale, Spalletti: «Non siamo questi, possiamo fare di più. Devo parlare con Gravina...»

Il ct della Nazionale ha parlato al termine della gara persa dall’Italia nella sfida contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali

Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la disfatta contro la Norvegia.

SULLA PARTITA – Siamo stati fragili, è vero. Abbiamo sbagliato su quella fase di possesso, dove abbiamo preso quell’imbucata. Si poteva fare di più a livello individuale difensivo, però poi abbiamo subito questo taglio difensivo, non lo abbiamo seguito e non siamo stati bravi a ricomporre la squadra. Il secondo gol è una conseguenza di non aver retto l’uno contro uno con un giocatore che si sa che li sa fare, poi è stato tutto più difficile, loro si sono ripiegati, noi abbiamo commesso l’errore di fare questo affollamento sulla trequarti. Non dovevamo subire situazioni a campo aperto, non siamo stati nelle condizioni di poter riaprire la partita.

GRAVINA – Non siamo questi perché poi a livello individuale possiamo fare qualcosa di più. Si viene da un momento un po’ particolare, qualcosa c’è successo. Io vado avanti con questo gruppo qui, poi parlerò con Gravina, bisogna che ci parli.