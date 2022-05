Nazionale, possibile chance dal 1′ per due biancocelesti in Nations League

Possibile chance dal primo minuto per due giocatori della Lazio nei prossimi impegni della Nazionale di Roberto Mancini

Possibile chance dal primo minuto per due giocatori della Lazio nei prossimi impegni della Nazionale di Roberto Mancini.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, al di là dell’amichevole con l’Argentina, gli azzurri saranno impegnati in Nations League. Il 4 giugno ci sarà la sfida contro la Germania, alla quale seguiranno quelle con Ungheria, Inghilterra e infine,di nuovo, Germania per il ritorno. Rispettivamente il 7, l’11 e il 14. E in questi match potrebbero vedersi Lazzari e Zaccagni.