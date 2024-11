Nazionale, Pastore: «Zaccagni? E' l'unico ricordo positivo degli europei. In campionato...»

Le parole del giornalista su Zaccagni e sulla Nazionale italiana. Ecco cosa ha dichiarato

Il biancoceleste Zaccagni è stata una delle note liete dell’ultimo europeo, ma il rinnovamento tattico degli Azzurri non prevede esterni offensivi. Su questa scelta ha espresso il suo parere Giuseppe Pastore durante “Fontata di Trevi”.

PAROLE– «Perché non ci sono più gli esterni in nazionale? Se Zaccagni fa 15 gol in campionato non lo portiamo perché dobbiamo portarci una seconda punta che non gioca? Zaccagni è l’unico ricordo positivo degli europei a parte Calafiori e Donnarumma, farlo fuori così è eccessivo »