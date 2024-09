Nazionale, Okoli: «TRASFERIMENTO in Italia? In realtà qualche chiamata l’ho ricevuta, ma…». Le parole del giocatore

Il centrale della Nazionale italiana e del Leicester City Caleb Okoli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni.

PAROLE– «Sono state emozioni grandissime, il debutto in Premier League è stato molto importante per me. Pochi giorni prima ho saputo della convocazione in Nazionale e sono molto contento di questo. Sono convinto che questa avventura al Leicester mi darà molta esperienza in ambito europeo e internazionale. Mi ritrovo a giocare in Premier League e sono contento. Sono pronto a portare questa esperienza anche qua, insieme ai miei compagni. Il calcio inglese? La prima cosa che mi ha colpito è stata la grandissima intensità, le fasi di gioco tutte coniugate ad livelli altissimi. Brescianini per me è sempre stato un grandissimo calciatore, ho sempre creduto nella sua chiamata in Nazionale e ho sperato tanto anche nella sua convocazione. Ora eccoci qui insieme…Trasferimento in Italia? In realtà qualche chiamata l’ho ricevuta, ma io sognavo di giocare in Premier League. Volevo andare lì e quando c’è stata questa opportunità l’ho colta al volo, credo possa ripagarmi fortemente. Frosinone? Mister Di Francesco mi ha aiutato a crescere, è stato un anno importante per me. Spalletti è venuto a vedere i nostri allenamenti e s’è focalizzato molto sulla professionalità, da quel giorno ho sempre pensato alle sue parole e ora sono contento che magari da quel giorno ha visto qualcosa in più»