Nazionale, Nuno Tavares partirà per la Nations League: arriva la chiamata dal Portogallo per l'esterno - Lazio News 24

Nuno Tavares ha ricevuto la convocazione per i prossimi incontri del Portogallo in Nations League: le ultime sul giocatore della Lazio

Arriva la seconda convocazione consecutiva per Nuno Tavares il quale si è messo in mostra, e non poco, da quando è approdato alla Lazio in Serie A.

L’esterno di proprietà dell’Arsenal sta mostrando qualità sempre più crescenti e questo hanno indotto il tecnico del Portogallo a convocarlo nuovamente in vista della Nations League. Un traguardo importante per il Classe ’00 ex Benfica che prosegue la sua crescita.