Nazionale, Mancini col rebus staffetta tra Immobile e Belotti

Continua la staffetta infinita tra Immobile e Belotti in Nazionale: per Mancini un rebus in vista degli Europei.

Ormai da un anno la gestione Roberto Mancini è caratterizzata dalla staffetta nel reparto offensivo tra Ciro Immobile, centravanti della Lazio e vincitore dell’ultima Scarpa d’oro, e Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nessuno dei due attaccanti rappresenta in pieno il centravanti tipico del gioco dell’allenatore. Non a caso, l’ultimo arrivato in gruppo, Ciccio Capito, ha subito trovato spazio e feeling con il CT.

Che il parco attaccanti della Serie A non soddisfi appieno Mancini si può evincere da un dato: nel corso della sua gestione ne ha convocati ben 23 tra centravanti ed esterni, segno di un’inequivocabile indecisione. Ad oggi l’unico certo di un posto da titolare sembra il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.