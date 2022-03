Nazionale, Luiz Felipe aspetta la chiamata di Mancini

Nazionale, con l’assenza di Toloi, Luiz Felipe di prepara per la chiamata di Mancini. Il ct azzurro diramerà oggi l’elenco dei convocati

Luiz Felipe aspetta la chiamata di Mancini. Come ricorda il Corriere dello Sport, oggi il ct azzurro diramerà la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale, in vista dei Mondiali.

Il tecnico dovrà rinunciare a Toloi – difensore dell’Atalanta, infortunatosi contro il Leverkusen – e, al suo posto, chiamerà sia il centrale della Lazio che Mancini della Roma.