Lazio, malore per il presidente Lotito? Il numero uno biancoceleste smentisce: «Solo accertamenti!»

Lazio, malore per il presidente e numero uno biancoceleste Claudio Lotito? No, era in ospedale solo per accertamenti

Preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di salute di Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio e figura di spicco nel panorama sportivo e politico italiano. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Lotito è stato ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma in seguito a un malore improvviso.

Il presidente biancoceleste, noto per il suo stile decisionista e per il ruolo determinante nella gestione societaria e nelle vicende della Lega Serie A, è stato trasportato in ospedale nella giornata odierna per essere sottoposto ad accertamenti clinici. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli ufficiali sulle sue condizioni, ma fonti vicine al club riferiscono che le analisi si stanno svolgendo in un clima di cautela, con l’obiettivo di monitorare il quadro medico con la massima attenzione.

La notizia ha suscitato reazioni immediate tra tifosi e addetti ai lavori, anche in vista dell’imminente inizio della nuova stagione calcistica. Sotto la presidenza di Lotito, la Lazio ha ottenuto importanti successi, tra cui la qualificazione in Champions League e la conquista di titoli come la Coppa Italia 2018-2019. Inoltre, l’imprenditore romano detiene anche il controllo della Salernitana, società militante nel campionato cadetto.

Claudio Lotito chiarisce: «Nessun malore, solo controlli di routine».

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo un presunto malore, Claudio Lotito rompe il silenzio e smentisce categoricamente. Il presidente della S.S. Lazio e senatore della Repubblica, contattato telefonicamente dall’agenzia LaPresse, ha voluto chiarire personalmente la situazione: «Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti. Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?».

Con il suo consueto tono ironico, il patron biancoceleste ha messo a tacere le ultimissime notizie. Un commento che, seppur leggero, suggerisce fastidio per l’eco mediatica generata.