Nazionale, vietato fare calcoli. Anche perché le altre big…

La Nazionale azzurra stasera in campo contro il Galles per blindare il primo posto nel Girone A senza pensare alle possibili rivali

La tentazione è forte per la nostra Nazionale che, oltre alle due prestazioni scintillanti, sin qui ha dimostrato di valere tantissimo in tutte le sue sfaccettature. E il Galles, nostro ultimo avversario, sarà l’ennesimo banco di prova per misurare il grado di maturità degli Azzurri.

Con la qualificazione già in tasca, c’è infatti solamente da dirimere la questione relativa alle posizioni nella griglia di partenza del tabellone. Ed è proprio in questo senso che si è scatenato il dibattito negli ultimi giorni.

