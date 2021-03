Nazionale, Bazzani: «Ok Immobile, ma ai miei tempi il livello era diverso»

Fabio Bazzani ha parlato di Immobile e dell’attacco della Nazionale, facendo un paragone con gli anni in cui era in attività

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante della Lazio Fabio Bazzani ha parlato dell’attacco della Nazionale e di Ciro Immobile, facendo un paragone con gli attaccanti di una volta.

Le sue parole: «In Nazionale ci sono buonissimi attaccanti, ma con tutto il rispetto il livello di una volta era diverso. Ai tempi c’erano Vieri, Del Piero, Totti, Inzaghi, le big avevano centravanti italiani, mentre ora per Mancini è più difficile. Immobile, Belotti e Caputo però, possono fare bene. Non esagero se dico che le mie tre presenze in Nazionale valgono 30 presenze di oggi».