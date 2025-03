Nazionale: anche un altro giocatore lascia il ritiro,

Continua a piovere sul bagnato per l’Italia di Luciano Spalletti, che in queste ore ha dovuto fare i conti con ben due infortuni

Pessime notizie per l’Italia di Spalletti, con il ct Azzurro che nelle ultime ore ha visto il reparto difensivo decimarsi di minuto in minuto. Già, perchè dopo l’infortunio subito contro la Germania, Calafiori è stato costretto a lasciare il ritiro per fare rientro in Inghilterra e come lui, anche ad un altro difensore è toccata la stessa sorte.

Il riferimento va al giocatore della Juve, Andrea Cambiaso, che non ha recuperato dalla botta alla caviglia e di conseguenza, ha preferito fare rientro a Torino per proseguire il processo riabilitativo.