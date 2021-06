Nazionale, ancora uno scherzo di Insigne a Immobile – VIDEO

Insigne e Immobile sono ancora una volta protagonisti di un siparietto divertente e comico in Nazionale: le immagini

Lorenzo Insigne e Ciro Immobile sono due grandissimi protagonisti in Nazionale. Il riferimento però non è solo al campo, ma anche sui social, dove si dilettano in siparietti comici e divertenti.

L’attaccante del Napoli, con l’aiuto di Florenzi, ha organizzato uno scherzetto al suo amico. L’esterno offensivo azzurro li si è nascosto dietro la porta, in attesa dell’arrivo del calciatore della Lazio per spaventarlo. Immagini che, nel giro di poco tempo, sono diventate virali.