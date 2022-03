Nazionale, come sta l’Italia? Mancini osserva la Serie A e valuta

Manca ormai pochissimo ai playoff Mondiali. Il c.t. della Nazionale Mancini osserva la Serie A e valuta i calciatori nella miglior condizione

Italia come stai? È questo il titolo de La Gazzetta dello Sport, che fa un’analisi in vista dei playoff Mondiali degli azzurri convocabili da Mancini. Mancano dieci giorni e tra alti e bassi potrebbero esserci anche alcune sorprese del Ct.

In difesa Donnarumma è in crisi, soprattutto dopo l’errore di Madrid, ma resta lui il portiere titolare. Dubbio Chiellini Bonucci, i due sono alle prese con alcuni fastidi e non sono al top della forma. Salgono le quotazioni di Bastoni come titolare, più indietro Acerbi. Sulle fasce Emerson a sinistra non ha rivali, così come Di Lorenzo a destra. Il centrocampo è quello che sta meglio: Jorginho, Barella e Verratti stanno tornando alle loro prestazioni. Si alzano anche le quotazioni di Tonali, Locatelli e Zaniolo che potrebbe essere l’arma segreta del Ct, senza dimenticarci di Pellegrini. In attacco l’unico dubbio è Insigne, non al meglio nelle ultime settimane. Bene i tre tenori neroverdi con Scamacca pronto a prendersi una maglia da vice Immobile. Zaccagni e Caprari valide alternative in extremis.

