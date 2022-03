Nazionale, nuova partnership con Adidas: i dettagli

Arriva una nuova e importante partnership tra la Nazionale azzurra e Adidas. Ma ecco tutti i dettagli nello specifico

A commentare è stato il presidente Gravina: «L’annuncio della partnership con Adidas è motivo di orgoglio per la FIGC. Questa collaborazione rappresenta una tappa importante nella crescita del nostro appeal commerciale sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in Adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana ha nel valorizzare tutte le Nazionali».

A fargli eco è stato il CEO di Adidas Kasper Rørsted: «Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare questa partnership. Da oggi una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entra ufficialmente a far parte del nostro portfolio. L’obiettivo è quello di raggiungere grandi traguardi insieme».