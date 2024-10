Nations League, Svizzera-Danimarca 2-2: la partita del biancoceleste Isaksen

Nations League, termina in parità la partita tra gli svizzeri e i danesi ed ecco come è andata per il giocatore biancoceleste

La seconda sosta delle Nazionali volge al termine, e anche il turno di Nations League in cui oltre l’Italia ad essere protagonista è stata la Danimarca di Isaksen. Il match è terminato 2-2 che consegna un punto ad entrambe le compagini, grazie ai gol realizzati da Freuler e Amdouni per gli svizzeri, mentre per quanto riguarda i danesi Eriksen e proprio il biancoceleste Isaksen. Il giocatore della Lazio quindi è stato colui che ha tenuto in gioco la sua nazionale realizzando il parziale 1-1