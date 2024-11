Nations League, Serbia-Danimarca 0-0: la partita di Isaksen

Nations League, alla luce del pari tra le due compagini che chiude la prima fase della competizione ecco come è andata la partita di Isaksen

Volge verso la sua conclusione la prima fase di Nations League, ieri ha giocato l’Italia di Rovella che è stato protagonista di scontri di gioco con Guendouzi visto che gli azzurri sfidavano la Francia. Stasera però è scesa in campo un altra nazionale di un altro giocatore della Lazio ovvero la Danimarca di Isaksen, il quale ha giocato titolare il match ed è rimasto in campo per 87 minuti. La sfida è finita 0-0