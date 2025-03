Nations League, la partita di Rovella e Zaccagni di ieri

Nations League, alla luce del pari di ieri sera a Dortmund ecco come è andata la partita dei due biancocelesti: il racconto completo

Finisce a Dortmund la corsa dell’Italia di Spalletti alla Nations League contro la Germania di Nagelsmann, e agli azzurri non basta un rocambolesco 3-3 finale. Gli azzurri pagano il bruttissimo primo tempo in cui i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0.

Per quanto riguarda i due giocatori della Lazio, ovvero Rovella e Zaccagni, per il capitano biancoceleste il match è durato circa quindici minuti, visto che il calciatore ha sostituto nel finale di gara Ricci. Rovella invece è rimasto per tutto il match in panchina.