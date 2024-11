Nations League, Islanda-Montenegro 2-0: la partita di Marusic

Nations League, alla luce della sfida tra gli islandesi e la formazione montenegrina ecco come è andato il match per il biancoceleste

La Nations League volge verso la sua conclusione, e la sosta attuale chiuderà gli ultimi verdetti in vista della fase successiva del torneo. Ad esser protagonista in questa competizione, c’è anche Marusic della Lazio il quale con il suo Montenegro non riesce a trovare il bando della matassa, tant’è che neanche oggi la nazionale montenegrina ha conquistato punti visto che ha perso 2-0 contro Islanda. Nel match il biancoceleste è stato ammonito, ed avendo già un cartellino salterà il match conclusivo dei gironi