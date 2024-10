Nations League, Georgia-Albania 0-1: la partita di Hysaj

Nations League, proseguono le sfide della competizione e la formazione di Sylvinho si impone contro Kvaratskelia e compagni

Ci siamo ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio che sfiderà sabato sera la Juventus a Torino, ma prima la Nations League chiude la sosta di ottobre con le ultime sfide di questa settimana. Ad andare in campo è stata l’Albania di Sylvinho e del biancoceleste Hysaj e ha vinto 1-0 grazie alla rete di un altro giocatore della serie A ovvero Asllani. Per quanto riguarda il calciatore aquilotto, l’ex Napoli è stato in panchina per tutto il match