Nations League, Francia Italia 1-3: la partita di Zaccagni e Guendouzi

Nations League, esordio da sogno per gli azzurri di Spalletti che vincono a Parigi: ecco come è andato il match dei due biancocelesti

Esordio da sogno in Nations League per l’Italia di Luciano Spalletti, la quale voleva ripartire dopo l’Europeo e c’è riuscita nonostante l’esordio shock. A non far parte però del match di Parigi sono stati i due calciatori della Lazio vale a dire Zaccagni e Guendouzi, i quali rispettivamente per Francia e Italia hanno visto la gara dalla panchina per tutti i novanta minuti