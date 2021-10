Nations League: vince la Francia, Deschamps sogna la doppietta mondiale

Dopo il disastroso Europeo, la Francia conquista la Nations League e ora punta con decisione al bis iridato in Qatar tra poco più di un anno

La resurrezione della Francia si compie nella prestigiosa cornice di San Siro che celebra il successo dei Galletti in Nations League. Consentendo ai nostri “cugini” di diventare la prima formazione a conquistare quattro trofei internazionali, dopo Mondiali, Europei e Confederations Cup.

Dal naufragio e dalle macerie di appena tre mesi fa e dalla clamorosa sconfitta contro la Svizzera, Didier Deschamps ha saputo ricostruire uno spogliatoio che sembrava spaccato tra accuse e gelosie. E soprattutto ricostruire un’identità di squadra che in tutto Euro 2020 non si era mai vista.

Scelte nette quelle del tecnico, ormai convinto sulla bontà della difesa a 3. Illuminata, ma non che ci fossero dubbi a riguardo, la folgorazione sull’utilizzo da quinto del milanista Theo Hernandez, assolutamente determinante anche in finale con una traversa e l’assist per Mbappé nel carnet.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24