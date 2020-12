Napoli, il vice Riccio: «Non siamo stati noi, abbiamo perso male»

Il vice allenatore di Gattuso, Luigi Riccio, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: ecco le sue parole

Luigi Riccio, vice di Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-0 in casa della Lazio.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un passo indietro. Non siamo stati noi, siamo stati poco brillanti, molto prevedibili. Abbiamo perso tanti palloni e la Lazio sfruttava le transizioni con la sua qualità. Non facciamo sicuramente drammi. Siamo dispiaciuti perché abbiamo perso male, contro una diretta concorrente. Ma dobbiamo rimanere lucidi».

GATTUSO – «Il mister sta combattendo con questo problema all’occhio e ne avrà per qualche giorno ancora, poi tornerà speriamo tutto come prima. Mi scuso per lui».

INFORTUNIO LOZANO – «Ha preso un brutto colpo alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave».

ASSENZE – «Ora sarebbe troppo facile cercare alibi. Ci aspettiamo di più. La nostra è una squadra seria, con tanta abnegazione. Ma vogliamo di più, il mister pretende di più. Stasera non ci siamo riusciti. Questa è una squadra seria, che fa le cose perbene, ma stasera non c’è riuscita».