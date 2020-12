Napoli, scalpita Elmas. Il macedone fu seguito con attenzione anche dalla Lazio

Due anni fa ci pensò anche il ds della Lazio Tare, oggi Elmas arriva da avversario all’Olimpico. Con velleità di pungere…

Eljif Elmas è stato corteggiato anche dalla Lazio, quello con la società capitolina era un matrimonio che avrebbe potuto concretizzarsi due estati or sono. Il centrocampista del Napoli è un talento molto promettente: macedone classe 1999, sotto la guida tecnica di Ancelotti ha trovato spazio con la maglia azzurra, mentre Gennaro Gattuso lo ha visto sempre con un occhio di riguardo da subentrante. A centrocampo il reparto partenopeo è molto folto, con Demme, Lobotka, Bakayoko e Fabian Ruiz spesso schierati davanti alla difesa. Intoccabile Piotr Zielinski, perno dello scacchiere tattico del mister calabrese. Così Elmas nella stagione in corso ha faticato a trovare spazio: fino ad oggi solo 8 apparizioni per 130 minuti complessivi in campionato, una miseria per un talento del suo calibro. Il Napoli lo ha prelevato dal Fenerbahce nel 2018/19, a qualche settimana dall’interessamento della Lazio. Quest’oggi Elmas dovrebbe essere tra le armi a gara in corso della panchina ospite. Il centrocampista ha siglato anche una rete nella sfida interna vinta 6-0 contro il Genoa.