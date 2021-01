Napoli, raider derubato: Mohamed Fares versa 2.500 euro

Episodio di beneficienza a Napoli che coinvolge l’esterno della Lazio

Un bel gesto di beneficienza ha avuto luogo ieri presso Napoli. Una donazione a nome di Mohamed Fares è stata fatta a seguito di un furto avvenuto nel capoluogo campano. La vittima è stata un rider di 50 anni, il quale è stato accerchiato e pestato da un gruppo di sei balordi. L’uomo stava svolgendo il proprio lavoro di consegna presso Calata Capodichino quando è stato raggiunto e costretto a cedere il motorino. È stata dunque avviata una raccolta fondi tramite il portale GoFundMe (QUI IL LINK PER DONARE). A spuntare su tutte è la donazione fatta a nome, per l’appunto di Mohamed Fares dall’ingente importo di 2.500 euro, in pratica il valore dell’intero motorino.