Napoli, per il post Gattuso c’è anche un ex Lazio

Vladimir Petkovic tra i candidati per raccogliere l’eredità di Gattuso al Napoli: l’ex Lazio tornerebbe in Serie A dopo 6 anni

Continua l’avventura di Gattuso al Napoli, ma si pensa già al futuro. Il percorso dei partenopei in campionato stenta a decollare e a giugno le strade di squadra e tecnico rischiano di dividersi. Ancora una volta. Il presidente De Laurentiis, come riportato Tuttomercatoweb.com, si starebbe già guardando intorno per individuare l’eventuale sostituto e, sul suo taccuino, sarebbe finito anche Vladimir Petkovic.

Dopo 6 anni alla guida della nazionale svizzera, l’ex allenatore della Lazio potrebbe tornare in Serie A per lanciarsi in un nuovo progetto e risollevare le sorti del Napoli.