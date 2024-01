Napoli, niente conferenza stampa per Mazzarri prima della Lazio: il comunicato del club. Il motivo della decisione

Nessuna conferenza stampa per Walter Mazzarri prima della gara contro la Lazio. Come comunicato dal Napoli, il tecnico ha deciso di non parlare alla vigilia del match dell’Olimpico, forse per le ultime polemiche arrivate dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

L’ allenatore comunque, si presenterà di fronte ai microfoni nelle classiche interviste pre-partita.