Napoli e Lazio, due squadre che recuperano pochi palloni in attacco: il dato sui tiri premia gli azzurri, e occhio a De Bruyne! – Lazio News 24

Napoli Lazio, i numeri della Serie A evidenziano una differenza nella capacità di sfruttare i recuperi offensivi. De Bruyne cerca il quinto gol stagionale e un traguardo già raggiunto da Rabiot

Il prossimo confronto tra Napoli e Lazio mette di fronte due squadre che, pur occupando le zone alte della classifica, condividono una particolare statistica. Entrambe figurano nelle ultime posizioni della Serie A per palloni recuperati nella metà campo avversaria, ma con risultati differenti quando riescono a riconquistarne il possesso. Gli azzurri, infatti, hanno prodotto più del doppio delle conclusioni rispetto ai biancocelesti in queste situazioni. E nell’analisi della sfida entra anche Kevin De Bruyne, a una sola rete da un traguardo personale che riguarda le ultime due stagioni.

Napoli Lazio, pochi recuperi offensivi per entrambe: i numeri del campionato

La Lazio di Gennaro Gattuso ha effettuato finora 50 recuperi offensivi in Serie A. Soltanto tre squadre hanno fatto registrare un numero inferiore: il Cagliari con 48, il Parma con 46 e proprio il Napoli, fermo a 42.

Si tratta di un dato che fotografa una specifica fase di gioco, quella in cui una squadra riesce a riconquistare il pallone nella zona più avanzata del campo. Non misura, da solo, l’efficacia complessiva del pressing o la qualità della fase difensiva.

Per questo sarebbe sbagliato interpretare automaticamente i numeri come una difficoltà delle due formazioni nel recuperare il possesso. La statistica riguarda esclusivamente i palloni riconquistati in posizione offensiva, non quelli recuperati nel resto del terreno di gioco. La differenza più interessante tra Napoli e Lazio emerge, però, osservando quello che succede subito dopo.

Napoli Lazio, azzurri più pericolosi dopo la riconquista: 10 tiri contro quattro

Nonostante abbia recuperato otto palloni in meno rispetto alla Lazio, il Napoli è riuscito a generare 10 conclusioni in seguito a queste situazioni. I biancocelesti, invece, si sono fermati a quattro tiri, occupando l’ultimo posto della Serie A in questa particolare graduatoria.

Il confronto è netto: gli azzurri hanno prodotto sei conclusioni in più pur partendo da un numero inferiore di recuperi offensivi. Rapportando i tiri ai palloni riconquistati, il Napoli ha generato una conclusione ogni 4,2 recuperi, mentre alla Lazio ne sono serviti mediamente 12,5. Il calcolo non equivale a una percentuale di conversione delle occasioni, ma permette di osservare quanto spesso le due squadre siano riuscite a trasformare una riconquista avanzata in un tiro.

In vista dello scontro diretto, questo particolare potrebbe assumere rilevanza soprattutto nelle situazioni in cui una delle due formazioni perderà il pallone durante la costruzione. Il Napoli, almeno secondo i numeri raccolti finora, ha mostrato maggiore capacità di arrivare rapidamente alla conclusione dopo aver riconquistato il possesso in avanti.

Napoli Lazio, De Bruyne cerca il quinto gol: tre reti nelle ultime cinque presenze

Un altro protagonista da seguire sarà Kevin De Bruyne, che ha già realizzato quattro gol in questa Serie A. Il centrocampista belga sta attraversando un periodo particolarmente produttivo sotto porta: tre reti nelle ultime cinque presenze, tante quante ne aveva segnate nelle precedenti 18 partite disputate nella competizione. Un’accelerazione realizzativa che merita attenzione anche in vista della partita contro la Lazio.

De Bruyne non è soltanto un calciatore capace di servire i compagni negli ultimi metri. Le quattro reti stagionali confermano quanto possa incidere personalmente nella finalizzazione, rendendo più complicato per gli avversari concentrarsi esclusivamente sugli attaccanti.

Per la squadra di Gattuso, quindi, sarà importante considerare anche gli inserimenti e le conclusioni del centrocampista belga, senza limitarne la pericolosità alla sola qualità dei passaggi.

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Napoli Lazio, De Bruyne insegue Rabiot: il traguardo delle cinque reti

La prossima rete avrebbe per De Bruyne anche un significato statistico particolare. Con un altro gol, il belga raggiungerebbe quota cinque centri nella Serie A 2026/27, diventando il secondo centrocampista dopo Adrien Rabiot ad aver segnato almeno cinque reti sia nella stagione attuale sia in quella precedente.

Un obiettivo che conferma la continuità realizzativa del giocatore, sempre più presente anche nel tabellino dei marcatori. Per la Lazio, reduce da un avvio di campionato che l’ha portata al primo posto con 25 punti nelle prime dieci giornate, la trasferta di Napoli rappresenta un confronto particolarmente interessante anche sotto il profilo delle caratteristiche delle due squadre.

I numeri sui recuperi offensivi raccontano una somiglianza iniziale, ma anche una differenza nella produzione di tiri. Quelli di De Bruyne aggiungono un’altra variabile alla partita: la capacità di un centrocampista di trovare la porta con frequenza crescente.

Due aspetti distinti, ma entrambi utili per leggere una sfida nella quale la qualità delle occasioni create potrebbe pesare più del numero di palloni recuperati in avanti.