Napoli Lazio: le condizioni di Tavares, Pellegrini e Dia

Napoli Lazio ci sono novità per mister Marco Baroni in vista della gara del Maradona. Le ultime sui recuperi

Mister Marco Baroni può sorridere in vista della gara tra Napoli e Lazio. Il tecnico biancoceleste avrà nuovamente a disposizione: Tavares, Pellegrini e Dia; a riportarlo è Il Messaggero.

Per il big match di Serie A i capitolini potranno quindi puntare su delle alternative in più. Il terzino portoghese andrà centellinato, per questo il favorito è l’ex Juventus. Il centravanti senegalese si candida invece per una maglia da titolare.