Napoli Lazio, le probabili formazioni: Baroni rivoluziona la squadra

Napoli Lazio, la possibile formazione dei biancocelesti: Baroni rivoluziona la squadra che ha vinto in Coppa Italia, ecco le sue scelte

Dopo la vittoria in Coppa Italia i biancocelesti puntano al bis in Napoli Lazio di domani sera per la 15ª giornata di Serie A e per l’occasione Baroni torna alla sua squadra base: a cominciare dalla difesa dove Nuno Tavares punta a tornare in campo dopo l’infortunio subito in nazionale. Con lui la linea difensiva dovrebbe comprendere Romagnoli, Gila e Lazzari. A centrocampo Dele-Bashiru prenderà il posto dello squalificato Rovella e con lui torna l’inamovibile Guendouzi. Dietro a Castellanos agiranno Zaccagni e Isaksen sugli esterni e dietro la punta torna Dia, anche lui recuperato dopo l’infortunio.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Bordon, Castrovilli, Pedro, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Conte.