Napoli-Lazio, dove vedere il match del Maradona in tv e streaming

Napoli-Lazio, alla vigilia della partita del Maradona ecco dove poter seguire la sfida di campionato in tv e streaming

Ancora tu ma non dovevamo vederci più? Recitava una celebre canzone e questo è senz’altro il pensiero che avranno Lazio e Napoli e in particolare Baroni e Conte che dopo la vittoria dei biancocelesti di ieri sera in Coppa Italia, si riaffronteranno domenica sera al Maradona. La partita si disputerà domenica sera appunto alle 20.45 e sarà trasmessa su Dazn ma non perdete il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!