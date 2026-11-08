Behrami: «Napoli-Lazio? Mi aspetto un pareggio. I biancocelesti hanno intensità ed entusiasmo»

Valon Behrami, doppio ex di Lazio e Napoli, è intervenuto in vista del caldo match che andrà in scena al Maradona!

Il conto alla rovescia per Napoli-Lazio è ormai agli sgoccioli. La sfida dell’11ª giornata di Serie A 2026/27 andrà in scena oggi, domenica 8 novembre, alle 12:30 allo stadio Maradona, mettendo di fronte due squadre attese da un confronto importante!

A presentare la gara è stato Valon Behrami, doppio ex del match, che ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. L’ex ha affrontato diversi temi legati alla partita, soffermandosi sulle due squadre, sul momento vissuto dalla Lazio e sulle caratteristiche del confronto tra le formazioni allenate da Gennaro Gattuso e Massimiliano Allegri.

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CONFRONTO – «Il Napoli, anche se dall’esterno gli viene chiesto di esprimere un calcio migliore, secondo me sarà più prudente. Pur giocando in casa potrebbe lasciare alla Lazio il controllo della partita, visto che i biancocelesti arrivano con molta più fiducia».

ATTEGGIAMENTO LAZIO – «La Lazio dovrà però essere intelligente e non esagerare con l’atteggiamento offensivo: attaccando troppo rischierebbe di perdere equilibrio e concedere ripartenze, cosa che finora le è capitato davvero poco».

INTENSITA’ BIANCOCELESTE – «La Lazio ha intensità, entusiasmo e una capacità sempre maggiore di leggere le diverse situazioni della partita, un aspetto che ricorda in parte quanto visto con il Como. Il Napoli non può permettersi di uscire in maniera scomposta o di andare all’assalto.

Deve restare compatto e sfruttare la qualità di giocatori come McTominay, De Bruyne e Hojlund, capaci di decidere una partita in qualsiasi momento. L’idea deve essere quella di difendersi bene per permettere ai propri campioni di creare le occasioni decisive, senza complicare il piano gara. Il risultato? Mi aspetto un pareggio».