Napoli-Lazio, le probabili formazioni della sfida di venerdì

Napoli-Lazio, archiviata la vittoria con la Sampdoria venerdì sera i biancocelesti affronteranno la capolista al Maradona

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, non c’è un attimo di respiro per la Lazio di Sarri e venerdì tornerà subito in campo per sfidare il super Napoli di Spalletti. A pochi giorni dalla partita, queste le probabili scelte di Spalletti e Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni