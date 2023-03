Napoli Lazio, la moviola dei quotidiani: Pairetto promosso a pieni voti

La moviola dei quotidiani promuove a pieni voti la direzione di gara di Pairetto nella sfida di ieri sera tra Napoli e Lazio

Luca Pairetto viene promosso a pieni voti dalla moviola dei quotidiani al termine di Napoli–Lazio. L’arbitro fischia appena 21 falli distribuendo 4 gialli, due per parte, tutti assolutamente netti.

Giusta anche l’espulsione dei due collaboratori di Sarri che avevano chiesto l’espulsione di Elmas per un fallo su Cancellieri a campo aperto. Chiffi al VAR non deve mai intervenire: spettatore non pagante al Maradona.