Napoli, doppia tegola verso la Lazio: Di Lorenzo e Olivera a rischio per la sfida dell’Olimpico

Arrivano notizie preoccupanti da Napoli in vista dello scontro diretto di domenica: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera hanno accusato problemi fisici contro la Juventus. I due difensori saranno sottoposti ad accertamenti per stabilire l’entità degli infortuni

La Lazio osserva con attenzione quanto sta accadendo in casa Napoli, prossimo avversario della formazione di Gennaro Gattuso in campionato. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, la squadra allenata da Massimiliano Allegri deve fare i conti con una nuova emergenza fisica che riguarda soprattutto il reparto difensivo. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera hanno infatti accusato problemi durante la partita dell’Allianz Stadium e dovranno sottoporsi a esami diagnostici per chiarire la natura dei rispettivi infortuni. La notizia è arrivata attraverso il report dell’allenamento pubblicato dal club partenopeo, che ha confermato il rientro dei due giocatori a Napoli per effettuare gli accertamenti. Una situazione da monitorare in vista della sfida di domenica 8 novembre contro i biancocelesti.

Napoli in emergenza: Di Lorenzo e Olivera costretti agli esami

Le condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rappresentano una delle principali preoccupazioni dello staff medico del Napoli. Il capitano azzurro ha lasciato il campo durante l’intervallo della sfida contro la Juventus, accusando un risentimento nella zona degli adduttori.

Per Olivera, invece, il problema si è manifestato nella parte finale dell’incontro, costringendo Allegri a sostituirlo. Entrambi i difensori sono stati indirizzati verso ulteriori controlli, necessari per stabilire l’effettiva entità degli acciacchi. La loro eventuale assenza contro la Lazio resta quindi un’ipotesi, che potrà essere valutata soltanto dopo gli esiti degli accertamenti.

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Il report del Napoli dopo la Juventus: lavoro differenziato per altri due giocatori

La situazione è stata confermata dal report relativo alla seduta di allenamento svolta dal Napoli nella mattinata di lunedì 2 novembre. La formazione partenopea è rimasta a Torino dopo la sconfitta contro i bianconeri, iniziando immediatamente la preparazione per il prossimo impegno europeo.

Il gruppo è stato suddiviso in due parti: lavoro di recupero per i calciatori impiegati dal primo minuto contro la Juventus, mentre gli altri elementi della rosa hanno svolto una seduta atletica. Allenamento differenziato, invece, per Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, entrambi assenti nell’ultima partita di campionato. La comunicazione più significativa riguarda proprio Di Lorenzo e Olivera, rientrati a Napoli per sottoporsi ai controlli diagnostici.

Una situazione che complica ulteriormente la gestione della rosa da parte di Massimiliano Allegri, già alle prese con diverse indisponibilità.

Prima il Porto e poi i biancocelesti: settimana delicata per Allegri

Il Napoli è atteso da due appuntamenti particolarmente importanti nel giro di pochi giorni. Mercoledì 4 novembre, alle ore 21, gli azzurri affronteranno il Porto in trasferta nella quarta giornata della fase campionato di Champions League.

Successivamente, domenica 8 novembre alle ore 12:30, arriverà la sfida casalinga contro la Lazio, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Due impegni ravvicinati che rendono ancora più delicata la gestione dei giocatori alle prese con problemi fisici.

Per Allegri sarà fondamentale comprendere rapidamente quali elementi potranno recuperare e quali, invece, avranno bisogno di un periodo di riposo. In particolare, la situazione dei due esterni difensivi potrebbe condizionare le scelte di formazione contro la squadra di Gattuso.