Isaksen si prende la scena: numeri da protagonista e un gol ogni 139 minuti! La crescita del danese con Gattuso – Lazio News 24

Il danese è sempre più decisivo nella squadra di Gennaro Gattuso: quattro gol e un assist nelle prime dieci giornate di Serie A. La rete contro il Cagliari conferma la crescita dell’esterno classe 2001, protagonista anche nel lavoro senza pallone

Da talento promettente a protagonista della Lazio. La stagione 2026/2027 sta segnando un passaggio importante nella crescita di Gustav Isaksen, diventato uno dei principali riferimenti offensivi della formazione allenata da Gennaro Gattuso. L’esterno danese, classe 2001, sta trovando continuità nelle prestazioni e soprattutto una maggiore incisività sotto porta. La conferma è arrivata nella vittoria per 2-1 contro il Cagliari, quando una sua conclusione di sinistro ha riportato in equilibrio una partita complicata per i biancocelesti. Non si tratta, però, soltanto di una questione realizzativa: Isaksen sta mostrando progressi anche nella gestione del pallone, nelle scelte offensive e nella partecipazione alla fase difensiva. Una crescita testimoniata dai numeri, che raccontano il peso sempre maggiore del danese nel progetto tecnico laziale.

Isaksen decisivo contro il Cagliari: il gol che cambia la partita

La sfida dell’Olimpico contro il Cagliari ha rappresentato un’altra dimostrazione delle qualità di Gustav Isaksen. Con la Lazio sotto di un gol dopo il vantaggio firmato da M’Bala Nzola, il danese ha trovato la giocata necessaria per riportare la partita in equilibrio.

Al 36′, al termine di una combinazione tra Kenneth Taylor e Tijjani Noslin, l’esterno ha ricevuto il pallone al limite dell’area, lasciando partire una conclusione di sinistro che ha superato Elia Caprile.

Una rete di grande qualità tecnica, arrivata in un momento delicato e fondamentale per permettere alla formazione di Gattuso di rimanere in partita. Il pareggio ha infatti preceduto la rimonta completata nella ripresa grazie al colpo di testa decisivo di Andrea Pinamonti, autore del definitivo 2-1.

L’esterno da protagonista: quattro gol e un assist in 558 minuti

I numeri confermano l’importanza crescente di Isaksen nell’attacco della Lazio. Nelle prime dieci presenze in Serie A, il danese ha collezionato quattro gol e un assist, partecipando direttamente a cinque reti della formazione biancoceleste. Considerando i 558 minuti disputati, l’esterno registra una partecipazione diretta a un gol ogni 111,6 minuti, mentre la media realizzativa è di una rete ogni 139,5 minuti.

Un rendimento significativo per un giocatore che non ha sempre iniziato le partite dal primo minuto. Ancora più interessante è la distribuzione delle marcature: dopo il primo centro contro il Monza, il danese è andato a segno anche contro Juventus, Sassuolo e Cagliari, realizzando quattro reti nelle ultime cinque giornate. Numeri che testimoniano una continuità realizzativa importante e che lo rendono uno dei giocatori più incisivi della squadra.

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Isaksen cresce anche tatticamente: dribbling, movimenti e fase difensiva

La trasformazione di Isaksen non riguarda soltanto i gol. L’esterno danese sta diventando sempre più efficace nell’interpretazione del proprio ruolo, partendo dalla corsia destra e cercando frequentemente di rientrare sul piede sinistro.

Una soluzione che gli permette di creare occasioni attraverso le conclusioni dalla distanza, ma anche di dialogare con i compagni nelle zone centrali del campo. Contro il Cagliari, la combinazione tra Taylor e Noslin che ha portato alla rete del pareggio ha evidenziato proprio questa capacità di inserirsi all’interno di una manovra costruita attraverso passaggi rapidi.

Ma c’è anche un altro aspetto da sottolineare: la disponibilità al lavoro senza pallone. Al 34′, per esempio, Isaksen si è reso protagonista di un ripiegamento difensivo efficace su Daniel Maldini, interrompendo una possibile ripartenza della formazione rossoblù.

Un episodio che evidenzia la volontà del giocatore di partecipare attivamente anche alla fase di non possesso, contribuendo agli equilibri richiesti da Gattuso.

Il danese è diventato una certezza per Gattuso: ora serve continuità

La crescita di Gustav Isaksen rappresenta una delle indicazioni più incoraggianti dell’avvio di stagione biancoceleste. L’attaccante sta dimostrando di poter incidere nelle partite importanti, trovando soluzioni differenti e aumentando la propria efficacia nelle situazioni decisive.

Per Gennaro Gattuso, avere a disposizione un esterno capace di garantire profondità, qualità tecnica e partecipazione difensiva significa poter contare su una risorsa preziosa nel sistema di gioco della squadra. La sfida adesso sarà mantenere questo rendimento nel corso della stagione, continuando a migliorare nelle scelte e nella gestione dei diversi momenti delle partite.

Il gol contro il Cagliari ha confermato la capacità del danese di incidere anche quando la Lazio incontra difficoltà nel trovare spazi. Quattro gol nelle ultime cinque giornate e cinque partecipazioni dirette a una rete in appena 558 minuti: Isaksen non è più soltanto un talento da aspettare, ma un protagonista del presente biancoceleste.