Napoli Lazio, la dedica per Flavio e Francesco: il gesto del club prima della sfida – FOTO

Napoli Lazio, in occasione della sfida del Maradona il club ricorda i due ragazzi deceduti in queste settimane tifosi biancocelesti

Ad archiviare la domenica di serie A è la sfida del Maradona tra Napoli–Lazio, un remake della partita di giovedì scorso di Coppa Italia disputata però all’Olimpico.

In occasione della partita contro gli azzurri, il club biancoceleste ha voluto ricordare Francesco e Flavio, i due tifosi delle aquile scomparsi non molto tempo fa con un bel cartellone in loro onore