Napoli-Lazio, esodo dei tifosi biancocelesti al Maradona: i dettagli

Napoli-Lazio, a pochi giorni dalla supersfida del Maradona i tifosi biancocelesti non lasceranno soli i propri idoli: il dato

Con un occhio a Nyon per la Champions che sarà, ma l’altro la Lazio deve per forza averlo al Maradona per pensare al presente e rimediare alla doppia sconfitta con Lecce e Genoa. Per riuscire a battere il Napoli di Garcia, il club ha bisogno dei suoi tifosi che infatti hanno risposto presente.

I tifosi biancocelesti infatti non lasceranno soli i propri idoli, e infatti sono stati venduti 921 tagliandi ma il numero si alzerà nelle prossime ore.