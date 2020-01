Napoli Lazio, dove vedere il match in TV e streaming

Napoli Lazio, ecco dove vedere il match del San Paolo di martedì prossimo valido per i quarti di finale di Coppa Italia

Lazio-Sampdoria è già da archiviare e si deve pensare subito alla Coppa Italia: il match secco valido per i quarti di finale di Coppa Italia sarà giocato martedì sera alle ore 20:45 allo Stadio San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Un match dalle tante insidie che i ragazzi di Inzaghi dovranno giocare al meglio per passare il turno. Per i tanti che rimarranno a casa, la partita sarà visibile in tv sul canale Rai Uno e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.