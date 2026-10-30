Napoli Lazio, è bufera sugli orari! De Laurentiis contro il lunch match, pressing per lo spostamento – Lazio News 24

Napoli Lazio, è bufera sugli orari! Aurelio De Laurentiis è contro il lunch match in programma l’8 novembre alle 12.30. Il patron azzurro è in pressing per lo spostamento

La programmazione televisiva del campionato torna al centro di una rovente polemica istituzionale. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe espresso tutta la propria contrarietà in merito alla collocazione oraria del match contro la Lazio in programma domenica 8 novembre. L’idea di disputare una sfida di altissimo cartello nell’atipico slot delle 12:30 non va giù al presidente azzurro, che considererebbe questa decisione una vera e propria mancanza di rispetto verso il blasone dell’evento e la fruizione dei tifosi, spingendo con forza per un riposizionamento nella ben più prestigiosa cornice serale.

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Ritmi biologici alterati per la squadra di Allegri

Le motivazioni del malcontento non si fermano soltanto a ragioni di prestigio o di audience, ma toccano direttamente la preparazione atletica dei calciatori. Disputare un incontro all’ora di pranzo stravolge radicalmente la routine di avvicinamento alla gara. La squadra guidata da Massimiliano Allegri si troverebbe infatti costretta ad affrontare un pre-ritiro forzato in albergo già dalla serata precedente, alterando i ritmi biologici e le abitudini alimentari dei giocatori a poche ore da un appuntamento di capitale importanza per la stagione.

Pressing sulla Lega Serie A: la partita resta a rischio spostamento

Nonostante al momento la Lega Serie A mantenga la gara calendarizzata per le ore 12:30 di domenica 8 novembre, l’azione politica del presidente azzurro è tutt’altro che conclusa. De Laurentiis sta continuando a esercitare un fortissimo pressing sui vertici del calcio italiano per ottenere una modifica last minute del palinsesto. Resta da capire se i vertici di Lega e le emittenti televisive cederanno alle pressioni per garantire lo slittamento della partita alla fascia serale.