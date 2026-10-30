Zaccagni trascina la Lazio! Cinque assist e due reti per il capitano: eguaglia così Luis Alberto – Lazio News 24

Mattia Zaccagni sembra tornato ai fasti di un tempo: infatti il capitano ha all’attivo 5 assist e due reti dopo nove giornate. Il suo obiettivo è trascinare la Lazio

L’inizio di stagione della Lazio si sta trasformando in una vera e propria marcia trionfale. Con 25 punti conquistati nelle prime nove giornate di Serie A, la compagine capitolina si gode la vetta solitaria della classifica, guidata dall’estro e dal carisma del suo capitano. Mattia Zaccagni sembra infatti essere definitivamente tornato ai livelli altissimi che ne hanno contraddistinto i momenti migliori della carriera, prendendosi con personalità la leadership tecnica del gruppo e trascinando la squadra a suon di giocate decisive.

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I numeri record di Zaccagni dopo la grande prestazione col Sassuolo

A testimoniare lo straordinario stato di forma del numero 10 ci sono dati statistici impressionanti. Il capitano vanta finora un bottino complessivo di 2 reti e ben 5 assist in campionato, con il picco toccato nella recente e roboante vittoria per 2-6 sul campo del Sassuolo. Al Mapei Stadium, il trascinatore laziale è stato protagonista assoluto partecipando direttamente a ben tre marcature con un gol e due assist. Una rete su azione che gli mancava in massima serie da ben 358 giorni (addirittura l’ultima risaliva al 3 novembre 2025 proprio contro il Cagliari) e una prestazione da gol più assist che non si ripeteva dal 3 febbraio 2025 (sempre contro i sardi). Inoltre, con un gol e tre assist nelle ultime quattro uscite esterne, il capitano ha fatto registrare numeri che in casa biancoceleste mancavano dai tempi di Luis Alberto nel settembre 2023.

Zaccagni vuole stupire ancora nella sfida casalinga contro il Cagliari

La fame di vittorie della capolista e del suo numero 10 non accenna a placarsi. Zaccagni vuole essere ancora una volta la stella polare della sua squadra nella delicata sfida casalinga di domenica allo stadio Olimpico. Di fronte ci sarà il Cagliari, avversario contro cui la punta laziale vanta una tradizione decisamente favorevole. Il capitano si prepara a guidare i suoi verso l’ennesimo successo per consolidare il primo posto e regalare un’altra notte da sogno ai propri tifosi.